Tennis : Détrôner Rafael Nadal, l'incroyable objectif de Carlos Alcaraz

Publié le 31 octobre 2022 à 22h35 - mis à jour le 31 octobre 2022 à 22h36

Arnaud De Kanel

Cette saison a été marquée par la prise de pouvoir de Carlos Alcaraz. A seulement 19 ans, l'Espagnol a remporté l'US Open et conquis la première place du classement ATP. Moins bien depuis quelque temps, celui qu'on présente comme le successeur de Rafael Nadal jouera gros au Rolex-Paris-Masters et s'est fixé un énorme objectif.

Incertain pour le Masters 1000 de Bercy suite à sa blessure à Bâle, Carlos Alcaraz a rassuré ce lundi en conférence de presse en confirmant sa participation : « J’ai eu des problèmes. Tous les joueurs ont des problèmes à la fin de l’année. Ce n’est pas trop grave. » Et heureusement pour lui car sa place de numéro 1 mondial est en danger. Le tournoi parisien aura une énorme influence sur le classement final à l'issue de la saison.

Alcaraz est menacé

Suite à sa défaite contre Félix Auger-Aliassime en demi-finale du tournoi de Bâle, Carlos Alcaraz n'est pas assuré de terminer à la première place du classement ATP à l'issue de la saison. 920 points séparent Alcaraz et son compatriote Rafael Nadal au classement. Si le prodige chute en quarts et que Nadal remporte le tournoi parisien, chose qu'il n'a jamais réussi auparavant, le Taureau de Manacor reprendra son trône. A Bercy, Alcaraz jouera pour la première fois avec la pression de perdre sa place. Pas de quoi l'effrayer.

