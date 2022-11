Tennis

Tennis : Djokovic crée la polémique, un gros coup de gueule est lâché

Publié le 2 novembre 2022 à 10h35

Novak Djokovic s'est brillamment qualifié pour les huitièmes de finale du Rolex Paris Masters en disposant du Franco-Américain Maxime Cressy ce mardi. Sa dixième victoire d'affilée. Ce tournoi fait office de préparation pour le joueur serbe avant le Masters de fin d'année. Mais la présence du Serbe à ce tournoi de fin de saison est dénoncée par certains de ses concurrents comme Cameron Norrie.

La saison 2022 est particulière, et ce à plusieurs titres. La direction de Wimbledon avait, par exemple, décidé d'exclure les joueurs russes et biélorusses, mais aussi de ne pas distribuer de points ATP. Novak Djokovic avait remporté le titre, ce qui lui permet aujourd'hui de figurer parmi les meilleurs joueurs de la saison. En effet, de manière assez surprenante, l'ATP a comptabilisé les points distribués lors du Grand Chelem londonien. Conséquence, Djokovic est qualifié pour le Masters, malgré une dixième place à la Race.

Djokovic satisfait de sa victoire à Paris

Vainqueur des tournois de Tel-Aviv et Astana ces dernières semaines, Novak Djokovic a fêté sa qualification de la meilleure des manières en battant le serveur-volleyeur Maxime Cressy au deuxième tour du Rolex Paris Masters (6/4 7/6). « Maxime est à l’aise pour venir au filet et il est beau à voir. Le court est plus rapide que l’année dernière. Il était donc difficile de le breaker. Je n’ai pas fait beaucoup de fautes directes. Je suis très satisfait de comment j’ai servi, de comment j’ai gagné mes jeux de service, comment je me sentais. Tout cela était très positif » a déclaré le joueur serbe après la rencontre.

« Il est clair que Novak s’est qualifié à cause de Wimbledon, donc c’est un peu étrange »

Mais Novak Djokovic ne s'est pas fait que des amis cette année. Toujours en course pour se qualifier pour le Masters, Cameron Norrie s'est questionné sur la présence du Serbe. « Il est clair que Novak s’est qualifié à cause de Wimbledon, donc c’est un peu étrange. Je ne sais pas si cette règle existait auparavant, mais c’est un peu injuste pour moi, et je suppose que c’est un peu injuste pour Nick Kyrgios aussi – il a perdu en finale et il n’a absolument rien reçu. Je savais déjà qu’il n’allait pas marquer de points à un moment donné, mais je pensais qu’il pouvait encore avoir une chance » a déclaré le joueur britannique dans des propos rapportés par Tennis Actu.

Il reste deux place pour le Masters

Pour l'heure, six joueurs se sont qualifiés pour le Masters (Carlos Alcaraz, Rafael Nadal, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev et Novak Djokovic). Il ne reste plus que deux places. Pour l'heure, elles sont occupées par Felix Auger-Aliassime et Andrey Rublev, mais tout devrait se jouer lors de ce Rolex Paris Masters.