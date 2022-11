Tennis

Tennis : L’incroyable révélation de Rafael Nadal

Publié le 1 novembre 2022 à 22h35

Hugo Chirossel

Alors qu’il s’apprête à faire son retour à l’occasion du Masters 1000 de Paris-Bercy, Rafael Nadal est deuxième au classement ATP, juste derrière son compatriote Carlos Alcaraz. Mais l’Espagnol âgé de 36 ans, gêné par des blessures ces derniers temps, a annoncé qu’il n’avait plus l’intention de se battre pour la place de numéro 1 mondial.

Absent depuis deux mois, Rafael Nadal est de retour au Masters 1000 de Paris-Bercy. L’Espagnol fera son entrée mercredi et sera opposé à Tommy Paul, vainqueur de Roberto Bautista (6-4, 6-4). Deuxième au classement ATP, juste derrière Carlos Alcaraz, Rafael Nadal peut encore espérer finir l’année en tant que numéro 1 mondial.

Tennis : Détrôner Rafael Nadal, l'incroyable objectif de Carlos Alcaraz https://t.co/anqbeB33F7 pic.twitter.com/qpPODP84ez — le10sport (@le10sport) October 31, 2022

« Je ne vais plus me battre pour être numéro 1 »

Mais comme il l’a confié en conférence de presse, ce n’est désormais plus un objectif pour lui : « Je ne vais plus me battre pour être numéro 1, je l’ai fait dans le passé, j’ai atteint cet objectif plusieurs fois dans ma carrière, j’en ai été très heureux et très fier, mais je suis à un moment de ma carrière où je ne bats plus pour ça », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par 20 Minutes . « J’ai joué peut-être 10 tournois cette année, c’est difficile d’être numéro 1 dans ces conditions. Mais je suis heureux d’être dans cette position : ça veut dire que quand j’ai joué, j’ai bien joué . »

« Une année compliquée pour les blessures »