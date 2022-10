Tennis

Nadal, Federer… Djokovic annonce la couleur pour le GOAT

Publié le 30 octobre 2022 à 22h35

Arnaud De Kanel

Avant de débuter son aventure parisienne au Masters 1000 de Bercy, Novak Djokovic fait le tour des médias. Le Serbe en a profité pour mettre les choses au clair sur le débat du GOAT. L'ancien numéro un mondial n'est pas prêt de s'arrêter et compte continuer de marquer l'histoire de son sport.

Novak Djokovic retrouve le Rolex-Paris-Masters qu'il affectionne tant. Il y détient tous les records les plus fous et aspire à remporter le tournoi une nouvelle fois. Alors que sa non-vaccination contre la Covid-19 pourrait remettre en cause la suite de sa carrière, le Serbe ne veut pas partir à la retraite et fait preuve d'une énorme motivation.

- @bartoli_marion : "Novak, c'est bien toi le GOAT, on est d'accord ?"- @DjokerNole : "Il y a beaucoup de paramètres pour discuter de ça. Évidemment que je suis très motivé pour écrire l'histoire de notre sport. Je laisse tous les autres discuter de ça." pic.twitter.com/jM5hix9pHK — RMC Sport (@RMCsport) October 30, 2022

« Je suis en position de marquer l'histoire de mon sport »

De passage dans l'émission Bartoli Time sur RMC , Novak Djokovic a clarifié son avenir : « Chaque fois que je suis sur le court avec la raquette, même le jour où je ne suis pas très motivé, je cherche l'inspiration pour améliorer mon jeu. C'est la condition numéro un pour laquelle je continue à jouer au tennis après vingt ans. Après, il y a l'ambition de gagner les plus grands titres que nous avons dans notre sport et d'être dans l'histoire. Je suis dans une époque particulière. Je suis en position de marquer l'histoire de mon sport. C'est peut-être la plus grande motivation pour faire encore de la compétition. »

« Je laisse tout le monde discuter de ça »