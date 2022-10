Tennis

Wimbledon : Après son sacre, Djokovic se lâche

Publié le 31 octobre 2022 à 06h35

Arnaud De Kanel

Novak Djokovic a vécu une saison tronquée par ses absences dans deux Grand Chelem. En effet, le Serbe avait été interdit de participer à l'Open d'Australie et à l'US Open en raison de sa non-vaccination contre la Covid-19. A Wimbledon, l'ancien numéro un mondial a remporté le tournoi et a relancé sa saison. Un succès que savoure encore aujourd'hui Djoko.

« J'ai l'impression d'être sur la lune avec la joie et le bonheur de vivre ce moment une fois de plus. Je l'ai dit plusieurs fois, ce tournoi est très spécial pour moi car c'est le premier tournoi que j'ai regardé quand j'étais enfant et qui m'a donné envie de jouer au tennis. Je ne considère aucune victoire comme acquise, et surtout pas à Wimbledon. Au contraire, chaque fois est un peu différente, spéciale à sa manière » confiait Novak Djokovic après son 7ème sacre à Wimbledon le 10 juillet dernier. Avant de disputer le Masters 1000 de Bercy, le Serbe est revenu sur sa victoire à Londres.

🎙 Novak Djokovic dans Bartoli Time sur RMC : " Cette année a été vraiment mentalement très difficile pour moi. Ça a affecté mon tennis. Mais après à Wimbledon, je me suis senti beaucoup mieux sur le court." pic.twitter.com/KIIndmF2eY — RMC Sport (@RMCsport) October 30, 2022

« C’est le plus grand tournoi de notre sport »

En triomphant une septième fois à Wimbledon, Novak Djokovic a de nouveau accompli l'un de ses rêves d'enfant. Pour lui aucun doute, le Grand Chelem londonien n'a pas d'égal. « Pour différentes raisons, la victoire de Wimbledon est arrivée à un moment très important de ma carrière. C'était le tournoi de mes rêves. Quand j’étais jeune, je rêvais de gagner ce tournoi, c’est le plus grand tournoi de notre sport. C’est le seul tournoi qui est parvenu à maintenir cette tradition et cette culture du tennis à l’ère moderne qui fait la part belle aux sponsors. Sur le court central, tu regardes uniquement les joueurs et les balles, c’est vraiment très spécial » a-t-il admis dans l'émission Bartoli Time sur RMC .

« J’ai trouvé le niveau que je cherchais »