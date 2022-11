Tennis

Tennis : L'énorme aveu de Djokovic après la retraite de Federer

Publié le 4 novembre 2022 à 20h35

La saison 2022 de tennis se poursuit sans Roger Federer. Loin de son meilleur niveau physique, le Suisse a décidé de ranger ses raquettes après un dernier double à la Laver Cup en septembre dernier. Aligné au Rolex Paris Masters, Novak Djokovic est revenu sur le départ à la retraite du Maestro et du vide laissé sur le circuit.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé. Cet adage s'applique dans le cas de Roger Federer. Comme l'ont confié de nombreux joueurs, le Suisse a laissé un grand vide sur le circuit ATP après son départ à la retraite. Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, Federer avait décidé de ranger les raquettes en septembre dernier, estimant que son corps ne pouvait plus supporter les efforts nécessaires pour revenir au sommet de son sport. Il avait évoqué ses impressions après un dernier double aux côtés de Rafael Nadal en Laver Cup.

« Ce n'est pas la fin, la vie continue. Je suis en bonne santé, je suis heureux, tout va bien et c'était juste un moment à passer. C'était évidemment supposé être comme ça. J'ai pu trouver un second souffle et dire tout ce que je voulais je crois. Le message que je veux faire passer était que je voulais continuer à transmettre ma passion pour ce sport et faire savoir aux fans qu'avec un peu de chance, nous nous reverrons sur d'autres scènes quelque part dans le mond e » avait déclaré Federer en septembre dernier.

Aligné au Rolex Paris Masters cette semaine, Novak Djokovic s'est prononcé sur le départ à la retraite de Roger Federer, l'un de ses plus grands adversaires. « Son empreinte, son héritage, la marque qu’il a laissée derrière lui va vivre pour toujours. Même maintenant qu’il a pris sa retraite, son héritage sera présent pendant plusieurs décennies et pour les générations à venir » a lâché le joueur serbe.

