Tennis

Après Federer, Djokovic fait une grande annonce sur sa retraite

Publié le 31 octobre 2022 à 02h35

Arnaud De Kanel

Un mois après la retraite de Roger Federer, les fans de tennis s'interrogent sur le futur de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Les deux légendes vieilissent et leur retraite approche. Sur ce sujet, le Serbe a mis les choses au point juste avant de participer au Rolex-Paris-Masters, se disant prêt à continuer.

Novak Djokovic a vécu une année pas comme les autres. Le Serbe a été privé de l'US Open et de l'Open d'Australie en raison de sa non-vaccination contre la Covid-19. Des sanctions qui l'ont empêché d'ajouter deux nouvelles lignes prestigieuses à son palmarès colossal. Son retour sur les courts a été marquant puisqu'il a accompagné Roger Federer pour le dernier match de sa carrière le long de la ligne de double. Pour autant, les adieux du Suisse ne l'ont pas poussé à faire de même.

« Sincèrement, je ne pense pas encore à la retraite »

De passage dans l'émission Bartoli Time sur RMC , Novak Djokovic a affirmé son envie de continuer pour quelques années : « Sincèrement, je ne pense pas encore à la retraite, concrètement en tout cas. Lors de la Laver Cup, j’ai surtout pensé au fait d’avoir mon plus grand rival sur le court quand je prendrai ma retraite, ça m’a donné des idées. J’espère connaître cette belle émotion. Après, quand viendra ce moment, je ne sais pas. Le plus tard possible. Je me sens bien sur le court, j’ai encore gagné en Grand Chelem cette année, il n'est pas encore temps de penser à la retraite. »

« J’espère qu’un jour je pourrais partir comme Roger »