Tennis : Alcaraz numéro un mondial, Djokovic lui rend un nouvel hommage

Publié le 26 octobre 2022 à 02h35

Après son sacre à l’US Open, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. L’Espagnol avait notamment été félicité par Novak Djokovic. Le Serbe n’a d’ailleurs pas manqué de rendre un nouvel hommage à l’Espagnol. D’après le joueur de 35 ans, Carlos Alcaraz mérite sa place au classement.

Après son sacre à l’US Open, le premier Grand Chelem de sa carrière, Carlos Alcaraz est devenu le plus jeune numéro un mondial de l’histoire. À 19 ans, l’Espagnol est déjà au sommet du classement ATP. Novak Djokovic, lui, est considérablement redescendu. N’ayant pas pu participer à l’Open d’Australie et à l’US Open, le Serbe a perdu de nombreux points et a été relégué à la septième place. Si l’on aurait pu penser qu’il ait quelques réserves quant à la position de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic est, bien au contraire, ravi pour l’Espagnol.

«Je le félicite pour tout le succès qu’il a eu»

« Alcaraz est le numéro un mondial, c’est le meilleur. Rien à ajouter, les classements le prouvent. C’est un fait que j’ai moins joué, les points de Wimbledon ne comptaient pas, peut‐être que cela aurait été différent dans d’autres circonstances, mais c’est une hypothèse. C’est ce que c’est, il a absolument mérité d’être là où il est. Je le félicite pour tout le succès qu’il a eu » a-t-il expliqué dans un entretien accordé à Sportal .

