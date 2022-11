Tennis

Tennis : Nadal lâche déjà une annonce pour Roland-Garros

Publié le 3 novembre 2022 à 18h35

Thibault Morlain

Rafael Nadal connait des fortunes différentes à Paris. Si l'Espagnol brille à Roland-Garros, il galère plus lors du Rolex Paris Masters. Il vient d'ailleurs de se faire sortir dès son entrée en lice face à Tommy Paul. A peine commencée, l'aventure parisienne est donc déjà terminée pour Nadal, qui n'a pas manqué de donner rendez-vous pour... Roland-Garros 2023.

Pas au top de sa forme actuellement, Rafael Nadal a donc chuté dès son entrée en lice au Rolex Paris Masters face à Tommy Paul. Un revers qui ne va pas rassurer l'Espagnol à quelques jours du Masters à Turin. Mais de son côté, Nadal voit à plus long terme. Ainsi, le maitre de Roland-Garros a profité de sa présence à Paris pour annoncer la couleur pour la prochaine édition du Grand Chelem parisien.

Héroïque à Roland-Garros, maudit à Bercy... L'incroyable malédiction de Nadal à Paris https://t.co/YZX5BX0AIF pic.twitter.com/WROxG412Ps — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

« On se revoit à Roland-Garros en 2023 »

Il y a quelques mois de cela, Rafael Nadal remportait... son 14ème Roland-Garros. Un record. Mais à 36 ans, l'Espagnol ne compte visiblement pas s'arrêter en si bon chemin. Malgré la concurrence qui pousse avec notamment Carlos Alcaraz, Nadal compte bien être au rendez-vous en 2023 à Roland-Garros. « Merci Paris, on se revoit à Roland-Garros 2023 en mai », a posté Rafael Nadal en story sur Instagram .

« J'ai un jeu terrible »