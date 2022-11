Tennis

Tennis : L’annonce de Benoit Paire pour 2023

Publié le 10 novembre 2022 à 00h35

Thibault Morlain

Pour Benoit Paire, la saison 2022 s’est donc terminée sur un abandon au Japon, lors du Challenger de Matsuyama. Un nouvel accroc pour le Français qui n’aura clairement pas vécu un exercice très simple. D’ailleurs, suite à cette dernière apparition de l’année, Paire a fait le bilan, tout en annonçant la couleur pour 2023, affichant son envie de revenir au premier plan.

En 2022, Benoit Paire a clairement touché le fond, à la fois sportivement, mais aussi en dehors des courts de tennis. En effet, le Français de 33 ans a vécu un véritable calvaire, voyant les défaites s’enchainer. Et pour ne rien arranger, dans sa vie privée, cela n’allait également pas. D’ailleurs, Paire avait révélé au grand jour ses problèmes mentaux. Mais voilà que dernière, il avait fait une grande annonce, expliquant avoir changé plusieurs choses dans sa vie afin de revenir à son meilleur niveau. Benoit Paire s’est ains calmé sur l’alcool et les fêtes. A voir maintenant si cela portera ses fruits pour la saison 2023.

Tennis : Djokovic au coeur de la polémique, sa femme sort du silence https://t.co/j6vbI2YHRb pic.twitter.com/AgSAsvIhEl — le10sport (@le10sport) November 9, 2022

« Je retiens quand même beaucoup de positif de ces dernières semaines »

En attendant 2023, Benoit Paire était du côté du Japon pour terminer la saison 2022. Malheureusement, il a dû abandonner lors du Challenger de Matsuyama. Suite à cela, sur son compte Instagram , Paire en a profité pour faire le bilan de son année, confiant alors : « C’était décidément pas mon année !! J’ai pris le risque de venir au Japon en sachant que j avais des problèmes physiques et hier après le match j’ai de nouveau ressenti une énorme douleur au poignet… J’ai voulu essayer de jouer mais à la fin la douleur était beaucoup trop importante… Je retiens quand même beaucoup de positif de ces dernières semaines.. Quand physiquement je suis bien et que mentalement je suis motivé je sens que je peux vraiment faire encore de belles choses ».

« Je vais bien me préparer pour la saison 2023 »