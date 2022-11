Tennis

Tennis : Battu à Paris, Djokovic s’enflamme pour son successeur

Publié le 7 novembre 2022 à 14h35

Pierrick Levallet

Il est peut-être le successeur de Novak Djokovic. En tout cas, le Serbe l’a désigné comme tel. À 19 ans, Holger Rune a battu Nole en finale du Masters de Paris-Bercy ce dimanche. Malgré sa défaite, Novak Djokovic se dit impressionné par le Danois. Le joueur de 35 ans a salué les progrès de son adversaire et va même jusqu’à lui prédire une carrière prometteuse.

Alors que Roger Federer a pris sa retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal devraient suivre le mouvement d’ici quelques années. En attendant, les deux légendes continuent leur bout de chemin sur le circuit ATP. Alors que Rafael Nadal va certainement pouvoir compter sur Carlos Alcaraz pour assurer sa succession, le Serbe peut-être lui aussi trouvé son héritier avec Holger Rune. Battu par le Danois en finale du Masters de Paris-Bercy ce dimanche (3-6, 6-3, 7-5), Novak Djokovic n’a pas manqué de s’enflammer pour le joueur de 19 ans.

Tennis : Battu à Paris, Djokovic tire son chapeau à son bourreau https://t.co/eGR0vhYrNL pic.twitter.com/y1x8g1bwah — le10sport (@le10sport) November 7, 2022

«C’est un joueur qui a un potentiel extraordinaire»

« Rune ? Il y a des éléments qui font qu’il me fait penser à moi‐même. Il a un esprit très compétitif, son revers est très solide, ses amortis, un bon retour. Il sait varier son jeu. Il s’est beaucoup amélioré. On a joué à l’US OPEN l’année dernière et depuis son jeu s’est beaucoup élevé, de trois niveaux je dirais. Je sais qu’il va continuer à aller de l’avant. Il a de grands objectifs, et on peut le comprendre, parce que c’est un joueur qui a un potentiel extraordinaire » explique Novak Djokovic dans des propos rapportés par We Love Tennis .

«C'est le meilleur sentiment de ma vie»