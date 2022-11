Tennis

Tennis : Tombeur de Novak Djokovic, il exulte

Publié le 7 novembre 2022 à 00h35 - mis à jour le 7 novembre 2022 à 00h35

La rédaction

Opposé à Novak Djokovic lors de la finale du Rolex Paris Masters, Holger Rune a réussi à se défaire du Serbe en 3 sets (3-6, 6-3, 7-5) après une bataille acharnée. Le Norvégien a donc remporté son premier Masters 1000 de sa carrière. Soulagé de sa victoire, il n’a d’ailleurs pas caché que c’était son meilleur moment de sa carrière.

Après près de 2h30 de match, Holger Rune a réussi à se défaire de Novak Djokovic en finale du Rolex Paris Masters, notamment après une fin de match de folie, et remporte son premier Masters 1000 à seulement 19 ans. Le Norvégien a d’ailleurs sauvé six balles de break du Serbe. Pourtant la partie avait mal commencé en ayant concédé le premier set. Juste après son titre, Rune, qui passera numéro 10 mondial, a exprimé son soulagement.

Novak Djokovic révèle le nom de son héritier https://t.co/u3SYe2W9ME pic.twitter.com/IEhONAVJ2V — le10sport (@le10sport) November 6, 2022

« C'est le meilleur sentiment de ma vie, de toute ma carrière »

Après avoir éliminé 5 joueurs du top 10 lors de cette semaine de Masters, Holger Rune a avoué avoir mis du temps à réaliser l’exploit qu’il venait de réaliser. Il a d’ailleurs précisé que cette victoire est le meilleur moment de sa carrière. « Maintenant, oui (rires). J'étais submergé par les émotions après le match, vraiment. C'est le meilleur sentiment de ma vie, de toute ma carrière. C'est un rêve qui s'est réalisé. C'est une étape de plus que de remporter un match comme celui-là, contre un des meilleurs joueurs au monde, contre Novak. Remporter ce dernier jeu a été un des plus grands soulagements de ma vie. J'étais tellement stressé, vous savez. Je suis tellement content de m'en être sorti. »

« C'était la plus grande finale de ma vie »