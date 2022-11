Tennis

Tennis : Au sommet, Alcaraz annonce une terrible nouvelle

Publié le 5 novembre 2022 à 00h35

Numéro un mondial depuis plusieurs semaines, Carlos Alcaraz ne verra pas demi-finales du Rolex Paris Masters. Le joueur espagnol a décidé de jeter l'éponge dans le tie-break du deuxième set face à Holger Rune, issu de la même génération. En conférence de presse, il a justifié sa décision d'abandonner, à quelques jours du Masters.

Le combat de la génération 2003 a tourné en faveur d'Holger Rune. Classé à la 18ème place au classement, la pépite scandinave a pris le meilleur sur Carlos Alcaraz, numéro un mondial à l'ATP. Le joueur espagnol a jeté l'éponge, après avoir été mené au début du tie-break (6/3 6/6, 1-3 au tie-break). Au prochain tour, le jeune Danois affrontera le Canadien Felix Auger-Aliassime, tombeur ce vendredi de Frances Tiafoe. Présent en conférence de presse après le match, Alcaraz est revenu sur sa décision.

« Ce n’était plus possible, physiquement et mentalement »

Face aux journalistes, il a révélé qu'il souffrait des abdominaux. « Au début du deuxième set, j’ai ressenti quelque chose au niveau des abdominaux. Je ne pouvais plus servir normalement, pareil côté coup droit. Une douleur nouvelle. Au début du tie‐break, ce n’était plus possible, physiquement et mentalement, c’est pour cela que j’ai préféré arrêter » a déclaré Alcaraz, entamé physiquement et mentalement. Aussi, il n'a certainement pas voulu prendre de risques à quelques jours du Masters, qui réunira les huit meilleurs joueurs de la saison à Turin.

« Je n’ai rien remarqué de particulier »