Tennis

Novak Djokovic révèle le nom de son héritier

Publié le 6 novembre 2022 à 08h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Novak Djokovic est l'homme en forme de cette fin de saison. Victorieux à Astana, mais aussi à Tel-Aviv, le joueur serbe s'est qualifié pour la finale du Rolex Paris Masters ce samedi en battant Stefanos Tsitsipas à l'issue d'une énorme bataille. Il affrontera en finale Holger Rune, âgé de 19 ans et qui pourrait être son héritier.

La série continue pour Novak Djokovic. Le Serbe a remporté sa douzième victoire consécutive en battant Stefanos Tsitsipas en demi-finales du Rolex Paris Masters (6/2 3/6 7/6). Titré à Astana et Tel-Aviv ces dernières semaines, l'ancien numéro un mondial est allé au bout de lui même pour vaincre le Grec. Il a livré ses impressions après sa qualification en finale.

Tennis : Alcaraz numéro un mondial, Djokovic lui lance un énorme avertissement https://t.co/GrrYrwM3hA pic.twitter.com/Vn6M2PL7fO — le10sport (@le10sport) November 3, 2022

Djokovic heureux après sa victoire contre Tsitsipas

« De la même manière qu'en quarts, j'ai été vraiment solide comme au début. Je ressentais vraiment tous les coups. Ça m'a permis d'être devant à 6-2. Il a réussi à trouver les bons coups. Le public a été derrière lui. J'ai perdu mon service et il s'est senti plus confiance. Il ne faisait plus d'erreurs. Dans le dernier set, j'ai manqué une balle de break importante. Un point vraiment excitant, un tennis excitant. C'était nécessaire de jouer ce match au bout du bout. S'il avait gagné, il l'aurait mérité de gagner. Ça signifie beaucoup pour moi mentalement. Je dois de prouver que je suis toujours là avec les plus jeunes » a confié Djokovic, qui s'est prononcé sur son prochain adversaire Holger Rune. Le Serbe n'a pas tari d'éloges à l'égard du joueur de 19 ans.

« Il me rappelle un peu moi »