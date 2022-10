Tennis

Tennis : Nouveau calvaire pour Benoît Paire, il lâche une terrible annonce sur son avenir

Publié le 29 octobre 2022 à 02h35

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors qu’il espérait retrouver son niveau et le goût de la victoire sur cet Open de Brest, Benoît Paire n’aura pas mis longtemps avant de sombrer de nouveau. Forcé à l’abandon en raison d’une blessure au dos, le joueur français reconnaît qu’il pense déjà à mettre un terme à sa saison.

Depuis plus d’un an, Benoît Paire vit un vrai calvaire. Lassé du tennis, le Français se force presque à jouer, et ses performances sont loin de son meilleur niveau. Aligné sur l’Open de Brest, Benoît Paire est de tout même venu avec des ambitions, lui qui consulte un psychologue pour aller mieux et l’aider à retrouver son niveau. Et même si Paire vit une période difficile, il garde confiance.

Benoît Paire croit en lui

« Je sens que le public a envie de m’aider et m’encourage. C’est moi qui déconne depuis deux ans mais ça fait du bien. Les gens sont là et voient que je m’accroche. C’est sûr qu’ils ne voient pas le meilleur Benoît Paire en termes de tennis mais ils voient quelqu’un qui essaye de retrouver sa forme. Je vais prendre les matches les uns après les autres. Ça fait longtemps que je n’avais pas dit ça mais si je suis là, c’est pour gagner le tournoi, c’est mon objectif. Avant je venais sur les tournois pour faire de la figuration, maintenant je sens que mon niveau revient, mes jambes reviennent. J’ai fait beaucoup de physiques et je sens que je suis capable de revenir », reconnaît le Français.

Un sacré pied gauche @benoitpaire ! 🔥#TeamPirates 🏴‍☠️ pic.twitter.com/jkbEPsENo9 — Stade Brestois 29 (@SB29) October 27, 2022

«Je verrai si j’arrête ma saison»