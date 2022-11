Tennis - Open d'Australie

Open d'Australie : Banni, Djokovic lance un énorme appel

Publié le 13 novembre 2022 à 16h35

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A un peu plus de deux mois de l'Open d'Australie, Novak Djokovic ne sait toujours pas s'il pourra disputer le premier Grand Chelem de la saison 2023. Son choix de ne pas se faire vacciner contre le Covid-19 continue à perturber sa carrière. Interrogé sur sa participation, le joueur serbe a, une nouvelle fois, affiché son souhait.

Le Covid-19 a été un tournant pour Novak Djokovic. En grande forme, le joueur serbe a été privé de deux tournois majeurs, l'Open d'Australie et l'US Open. Les gouvernements américains et australiens ayant pris la décision de ne pas accueillir de personnes non-vaccinées sur leur territoire. Sa saison 2022 a donc été chamboulée et la prochaine année pourrait bien être similaire. Une décision incompréhensible pour l'entourage de Djokovic.

Le coup de gueule du clan Djokovic

Récemment, le père de Novak Djokovic avait pris la parole pour évoquer son incompréhension. « C’est une énigme pour moi de savoir comment ils ne l’ont pas laissé jouer à Melbourne et à New York, mais ils l’ont laissé jouer à Londres. Je ne sais pas. Novak leur a probablement montré qu’il était le meilleur à Wimbledon, alors ils l’ont empêché d’aller à New York » avait confié Srdan Djokovic.

« Je veux jouer en Australie »

Alors que le prochain Open d'Australie aura lieu en janvier 2023, Novak Djokovic espère un geste de la part du gouvernement australien. « J’attends toujours des nouvelles concernant la levée de l’interdiction de trois ans qui m’a été imposée au début de l’année. Lorsqu’elle sera levée, il sera nécessaire de demander un visa. Il s’agit d’un processus en deux étapes. J’espère que cela se produira. Je veux jouer en Australie. Quoi qu’il arrive, je prendrai une décision dans les prochains mois » avait annoncé Djokovic.

