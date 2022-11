Tennis : L'énorme aveu du clan Nadal sur sa déroute au Masters

Amadou Diawara

Depuis le début de sa carrière, Rafael Nadal peine à faire bonne figure au Masters, ayant beaucoup de mal à remporter ce tournoi. Interrogé sur le sujet, Toni Nadal a donné son explication. Et selon l'oncle de Rafael Nadal, il pêche au Masters parce qu'il est confronté aux meilleurs joueurs dès le début de la compétition.

Lors du dernier Masters, Rafael Nadal n'a pas réussi à se sortir de la phase de groupes. En effet, le vétéran Majorquin (36 ans) s'est incliné à deux reprises, ne remportant qu'un seul match.

«Vous rencontrez déjà l’un des meilleurs au monde lors du premier match»

En lice pour le dernier Masters, Rafael Nadal l'a emporté lors de son ultime match face à Casper Ruud (7-5, 7-5) ce jeudi. Toutefois, il avait déjà perdu ses deux premières rencontres contre Taylor Fritz (7-6, 6-1) et Félix Auger-Aliassime (6-3, 6-4). Deux défaites qui ont provoqué l'élimination précoce de Rafael Nadal. Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Toni Nadal s'est prononcé sur le manque de réussite de son neveu au Masters. Et selon lui, Rafael Nadal a des difficultés dans cette compétition parce qu'il doit se frotter aux meilleurs dès les premiers matchs.

«Cela devient alors trop difficile»