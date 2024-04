Un phénomène est annoncé à l’OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Connu pour être le neveu de Toifilou Maoulida, Keyliane Abdallah pourrait bientôt se faire un nom à l'OM. Agé de 18 ans, ce jeune ailier droit a fait ses premiers pas en Ligue 1 cette saison et pourrait poursuivre sa progression dans les prochains mois. Ancien minot et proche du joueur, Jacques Lopez lui promet un avenir radieux à Marseille.

Jean-Louis Gasset n'hésite pas à parler de génération dorée pour évoquer les U-19 de l'OM. Demi-finaliste de la Coupe Gambardella, le club phocéen comprend plusieurs pépites, dont un certain Keyliane Abdallah. A 18 ans, cet ailier, qui a fait ses premiers pas en Ligue 1 face à Toulouse le 21 avril dernier, pourrait bien faire parler de lui dans les prochaines années comme l'a annoncé Jacques Lopez, qui l'a connu avant son arrivée à l'OM.

L'OM au soutien de sa pépite

« Grâce à Maoulida il a réussi à intégrer l’Olympique de Marseille. Je crois que l’année dernière ils ont été champions de France des 17 ans. Là cette année ils sont en demi-finale de la Gambardella puis commencent à rentrer quelques minutes, c’est une bonne première phase, ça veut dire qu’on leur fait confiance, qu’on croit en eux » a déclaré cet ancien minot. Selon Robert, Abdallah représente, à coup sûr, l'avenir de l'OM.

« Il représente l’avenir technique qu’il manque à l’OM »