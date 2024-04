OM : Les supporters relancent une grosse polémique !

Alexis Brunet

Dernièrement, un tifo a créé la discorde au sein de l'OM. En effet, lors du Classique, les supporters marseillais avaient brandi un tifo à l'image de Redouane Bougheraba. Cela n'avait pas plu à Pablo Longoria, qui l'avait fait savoir. Dernier évènement en date, le tifo a été ressorti lors de la rencontre face à l'OGC Nice, de quoi alimenter encore un peu plus le conflit.

L'OM n'y arrive pas en Ligue 1. Comme face à Toulouse, le club phocéen n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul 2-2 contre l'OGC Nice. Plus globalement, cela fait cinq rencontres que les joueurs de Jean-Louis Gasset ne sont pas imposés en championnat, et ils pointent actuellement à la huitième place, un point derrière le Stade Rennais.

Le retour du tifo de la polémique

Face à l'OGC Nice, en plus de ne pas réussir à arracher la victoire, l'OM s'est offert une nouvelle polémique, ou plutôt en a réveillé une ancienne. En effet, mercredi soir, les supporters marseillais ont déployé de nouveau le tifo à l'effigie de Redouane Bougheraba, qui avait fait polémique lors du Classique. Ce choix avait notamment été critiqué par Pablo Longoria. Les fans marseillais ont donc tenu à lui répondre, avec donc le retour de ce tifo, qui était accompagné d'une phrase paraphrasant le chanteur Francis Cabrel. « Critiquez-nous encore et encore, c’est que le début d’accord d’accord. »

Panique pour Longoria, l'OM est dans le rouge https://t.co/aFgDTagH1S pic.twitter.com/i6Qmn90S6g — le10sport (@le10sport) April 25, 2024

Redouane Bougheraba avait clashé Longoria