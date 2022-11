Tennis : Rafael Nadal rend un énorme hommage

La rédaction

Cette semaine, Rafael Nadal a débuté sa tournée sud-américaine. Sa première étape se déroulait en Argentine et Casper Ruud faisait partie du voyage. Les deux joueurs se sont d’ailleurs affrontés avant de s’opposer lors d’un mixte avec deux grands noms du tennis féminin argentin : Gisela Dulko et Gabriela Sabatini. À l’issue de cette étape, Nadal a voulu rendre un bel hommage au public argentin.

« C’est un sentiment unique de jouer ici »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Rafael Nadal est revenu sur son passage en Argentine. L’ancien numéro 1 mondial avait d’ailleurs jouer là-bas pour la première en 2005 et avoue que c’est à ce moment-là que sa carrière a décollé. « C’est un sentiment unique de jouer ici. Peut‐être que je n’étais pas là autant de fois que je l’aurais voulu. Mais je garderai toujours dans mon cœur qu’après 2005, lorsque j’ai joué pour la première fois, ma carrière a vraiment commencé à décoller. »

« Les Argentins font partie des meilleurs fans »