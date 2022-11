Tennis : Vers un calvaire pour Rafael Nadal ?

Arnaud De Kanel

Battu d'entrée à Bercy et éliminé prématurément aux ATP Finals de Turin, Rafael Nadal connait une fin de saison galère qui laisse entrevoir le pire. A 36 ans, le Majorquin a été trahi par son corps cette saison alors que ce dernier constitue l'élément fondamental de sa réussite. Sa fin de carrière est en train de prendre un tournant dramatique.

Rafael Nadal enchaine les saisons au plus haut niveau. Vainqueur de l'Open d'Australie et de Roland Garros cette saison, le Taureau de Manacor a vécu une fin de saison catastrophique. Alors qu'il pouvait ravir la première place du classement ATP à Carlos Alcaraz, il s'est écroulé au Masters. C'était prévisible au vu de ses derniers mois de compétition.

Nadal a flanché depuis Wimbledon

Vainqueur miraculeux et miraculé de Taylor Fritz en quarts de finale de Wimbledon, Rafael Nadal y a laissé gros. En jouant avec une déchirure aux abdominaux, il a entrainé son corps dans une chute inévitable. Il avait déclaré forfait pour la demi-finale contre Nick Kyrgios. De retour sur les courts au Masters 1000 de Cincinnati, il chutait au premier tour contre Borna Coric. A l'US Open, Nadal perdait dès les huitièmes face à Frances Tiafoe. Présent pour le jubilé de Roger Federer à la Laver Cup, il s'inclinait en double avec le Suisse. Il était logiquement attendu au tournant à Bercy. Une nouvelle fois, l'Espagnol a été sorti au premier tour, contre l'Américain Tommy Paul. Il lui restait une dernière chance pour sauver sa fin de saison, aux ATP Finals de Turin. Défait d'entrée par Taylor Fritz puis Félix Auger-Aliassime, Nadal a vu son aventure se stopper net. Sa saison 2023 s'annonce ô combien compliquée mais il ne va pas baisser les bras pour autant.

«Je ne pense pas avoir oublié comment jouer au tennis»