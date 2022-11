Tennis : Djokovic, Nadal et Federer ont trouvé leur successeur

Arnaud De Kanel

Les ATP Finals ont rendu leur verdict. Bien qu'il se soit retiré du tournoi, Carlos Alcaraz est assuré de terminer l'année à la première place du classement ATP. L'éclosion du prodige espagnol fait du bien au tennis qui se cherche le successeur idéal de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Il est bien parti pour suivre le même chemin que ses illustres ainés.

Vainqueur des ATP Finals de Turin, Novak Djokovic a montré qu'il faudra encore compter sur lui la saison prochaine. Néanmoins, le Serbe n'est pas éternel, tout comme Roger Federer et Rafael Nadal. Le premier a pris sa retraite après la Laver Cup. Le second enchaine les pépins physiques et ne semble plus aussi solide qu'avant. Mais pas de panique, leur successeur est déjà tout trouvé. A 19 ans, Carlos Alcaraz a mis fin à l'hégémonie du Big Three cette saison. Tombeur de Nadal sur terre battue et assuré de terminer l'année à la première place du classement ATP, l'Espagnol a frappé fort cette saison.

Carlos Alcaraz is on top of the 🌎 The 19-year-old is year-end ATP No. 1 presented by Pepperstone!@PepperstoneFX | #ATPRankings | #partner pic.twitter.com/X0Wexok0j7 — ATP Tour (@atptour) November 15, 2022

De la 32ème à la 1ère place, il n'y a qu'un pas pour Alcaraz !

Que de chemin parcouru pour Carlos Alcaraz cette saison. L'année dernière, on l'avait laissé déçu à Bercy après un énorme bras de fer perdu contre Hugo Gaston. Revenchard, l'Espagnol a débuté l'année à la 32ème place mondiale. Victorieux de son premier Grand Chelem à l'US Open, il s'était emparé de la première place du classement qu'il ne quittera plus, du moins jusqu'en 2023. Il est donc devenu le 18e joueur à terminer l'année numéro un mondial, le plus jeune de tous. Sa prise de pouvoir marque le fin d'une ère. Aucun joueur en dehors du Big 4 n'avait réussi à finir l'année sur le trône depuis… Roddick en 2003. Entretemps, Roger Federer (5 fois), Rafael Nadal (5), Novak Djokovic (7) et Andy Murray (1) avaient terminé l'année dans cette position si symbolique.

«Ça signifie beaucoup»