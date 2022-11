Tennis : Défait par Novak Djokovic, il lâche une punchline

Thomas Bourseau

Opposé pour la douzième fois à Novak Djokovic, Daniil Medvedev s’est incliné ce vendredi aux Masters de Turin, comme ce fut le cas à sept reprises auparavant sur le circuit ATP. L’occasion pour le Russe de reconnaître la supériorité claire de Novak Djokovic qui joue selon lui dans la même cour que Rafael Nadal et Roger Federer.

Ce vendredi avait lieu une rencontre de haute volée entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev, respectivement classés à la 7ème et 4ème place à l’ATP. Cependant, l’histoire s’est une nouvelle répétée dans ce duel qui a tourné en la faveur de Djokovic pour la 8ème fois lors des 12 confrontations entre le Serbe et le Russe.

Medvedev encore une fois impuissant face à Djokovic

Lors des phases de groupe du Masters de Turin, Djokovic a pris le meilleur sur Daniil Medvedev en trois sets (7-6, 6-7, 7-6). Un combat acharné donc entre les deux tennismen, mais qui a souri à Novak Djokovic. De quoi permettre à Nole de rejoindre le dernier carré des Masters de Turin et d’y rester invaincu. Et du côté de Daniil Medvedev, il n’y avait rien d’autre à faire que souligner la supériorité de Djokovic ainsi que de Rafael Nadal et Roger Federer, récemment parti à la retraite.

Tennis : L'avertissement de Djokovic à la nouvelle génération https://t.co/YNuY9W8bOc pic.twitter.com/U9fYxM4vwc — le10sport (@le10sport) November 18, 2022

Pour Medvedev, Djokovic est hors norme comme Nadal et Federer