Tennis : Le bourreau de Federer se lâche sur sa retraite

Le 24 septembre dernier, Roger Federer rangeait définitivement ses raquettes. Diminué par des douleurs au genou, le Suisse a pris la décision de se retirer à l'âge de 41 ans. Présents sur le court au moment de ses adieux, Rafael Nadal et Novak Djokovic n'avaient pu retenir leurs larmes. Dernier vainqueur du Suisse, Frances Tiafoe est revenu sur ce moment.

Les adieux avaient été déchirants. Le 24 septembre dernier, Roger Federer disait adieu à sa carrière de joueur professionnel. Comme un ultime clin d'œil à sa magnifique carrière, le Suisse avait pris la décision de disputer un dernier double à la Laver Cup aux côtés de son rival de toujours, Rafael Nadal. Opposées à Frances Tiafoe et Jack Sock, les deux légendes avaient fait rêver une dernière fois les spectateurs londoniens. Federer et Nadal s'étaient inclinés face à la redoutable paire américaine (4/6 7/6 11/9). Après sa victoire, Tiafoe avait rendu hommage au Suisse à sa manière.

Tennis : Le terrible aveu de Nadal sur la retraite de Federer https://t.co/pCgOVDBpcI pic.twitter.com/zn2VkbwZ9O — le10sport (@le10sport) November 28, 2022

« Je n'ai pas à m'excuser d'avoir battu Federer »

« Je n'ai pas à m'excuser d'avoir battu Federer. Je veux le voir, mais je ne vais pas lui présenter des excuses. Lui a beaucoup à s'excuser après avoir battu tout le monde sur les 24 dernières années. (sourire). Je ne m'excuserai pas, mais je lui dirai merci de m'avoir permis d'avoir vécu cet événement incroyable, merci pour tout ce qu'il fait pour le jeu et tout ce qu'il a fait pour lui. Il est la classe incarnée. Je suis content de le connaître, content que l'on soit amis, collègues, et je lui souhaite le meilleur pour la suite... Mais je ne m'excuserai pas » avait confié Tiafoe en conférence de presse.

« Je me suis dit : ‘Mec, c’est dingue’ »