Tennis : La grosse confession de Nadal

Arnaud De Kanel

Dans une fin de saison très compliquée sur le plan sportif, Rafael Nadal a connu le bonheur. Le Majorquin est devenu père d'un petit garçon pour la première fois de sa vie en octobre. Nadal détaille les premiers mois de sa nouvelle vie et avoue que cet événement l'a bien chamboulé.

Cette saison aura marqué une grande nouveauté dans la vie de Rafael Nadal. Sur le plan tennistique, le Taureau de Manacor a ajouté un 14ème Roland Garros à son palmarès, une habitude. C'est sur le plan personnel que Nadal a vécu un heureux événement puisque sa femme a donné naissance à un petit garçon en octobre dernier. Père pour la première fois, Nadal se confie sur son nouveau rôle.

«Nous souffrons tous pour nos enfants»

Dans des propos relayés par We Love Tennis , Nadal était très ému au moment de parler de son fils. Il découvre une autre facette de sa personnalité depuis que sa femme a accouché. « Un nouveau monde, avec une pression très différente de savoir qu’une personne dépend de vous. Ce n’est pas différent pour moi que pour les autres. Nous souffrons tous pour nos enfants, nous essayons de faire en sorte qu’ils aillent le mieux possible. Dans ce sens, j’apprends aussi. C’est la première fois, et j’essaie de profiter au maximum de cette nouvelle étape de ma vie » a avoué Nadal.

Pas de retraite pour autant