Tennis : Nadal, Djokovic... Alcaraz a fait forte impression

Arnaud De Kanel

Victorieux de son premier Grand Chelem à l'US Open qui l'a placé à la tête du classement ATP, Carlos Alcaraz a crevé l'écran cette saison. Mais avant ce titre, c'est au Masters 1000 de Madrid qu'il avait impressionné puisqu'il avait sorti Rafael Nadal et Novak Djokovic consécutivement. Une performance qui a épaté Jannik Sinner.

Présenté comme la relève du tennis mondial, Carlos Alcaraz n'a pas déçu. Pour sa deuxième saison chez les professionnels, il a terminé l'année à la première place du classement ATP. Un record à son âge. Sa victoire au Masters 1000 de Madrid l'a bien aidé. Sur la terre battue espagnole, il s'était défait de Rafael Nadal puis de Novak Djokovic. Un phénomène rarissime que n'a pas manqué d'évoquer Jannik Sinner. Le jeune italien est comblé par Alcaraz.

«Alcaraz est le joueur qui m’a le plus impressionné»

A l'US Open, Carlos Alcaraz avait du bataillé pour éliminer Jannik Sinner. Défait par le Murcien, l'Italien lui a rendu un bel hommage au moment de tirer le bilan de sa saison. « Alcaraz est le joueur qui m’a le plus impressionné parce qu’il a gagné deux Masters 1000, gagné un Grand Chelem et battu Rafa et Nole d’affilée sur terre battue » avoue Sinner dans une interview accordée à Ubitennis . Il poursuit en évoquant Holger Rune, bourreau de Djokovic à Bercy. « Derrière je placerai Holger Rune. J’ai joué contre lui à Sofia et je sentais déjà qu’il jouait très, très bien : puis il a fait ce bond en avant sur la fin de la saison. Je dois le féliciter car il a montré un excellent niveau de tennis. Après, on verra comment ça se passe l’année prochaine » a-t-il confié.

«Ne comparez jamais Carlos Alcaraz à Federer, Nadal et Djokovic»