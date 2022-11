Alcaraz, Djokovic... Révolution à l'ATP, 2022 a été historique pour le tennis

Arnaud De Kanel

La saison 2022 a rendu son verdict. Le classement ATP est désormais connu et il y a eu du changement. Plusieurs jeunes joueurs ont confirmé et ont conservé leur place dans le top 10. D'autres, comme Carlos Alcaraz et Holger Rune, se sont révélés aux yeux du monde entier. Pour la première fois depuis depuis 2003, le numéro un mondial n'est pas Roger Federer, Novak Djokovic, Rafael Nadal ou encore Andy Murray.

Cette année 2022 a peut-être marquée un tournant dans l'histoire du tennis. Avec la retraite de Roger Federer, c'est une icône de ce sport qui a quitté les courts. Rafael Nadal ne s'est pas montré rassurant en fin de saison et laisse planer quelques doutes. De son côté, Novak Djokovic s'est contenté du peu de tournoi qu'il a pu disputé mais le Serbe s'est montré rassurant. Mais un jeune garçon de 19 ans est venu secouer la domination de Nole , numéro 1 au classement ATP 2021.

La prise de pouvoir de Carlos Alcaraz

Il était attendu mais pas à ce niveau là, en tout cas pas tout de suite. Pour sa deuxième saison chez les professionnels, Carlos Alcaraz a frappé fort en remportant les Masters de Miami et Madrid mais également en triomphant pour la première fois en Grand Chelem, à l'US Open. A seulement 19 ans, l'Espagnol a pris la place de numéro 1 au classement ATP. S'il a bénéficié des nombreuses absences de Novak Djokovic sur certains majeurs qui ont coûté des points précieux au Serbe, il s'est donné les moyens de réussir et ne démérite pas. D'ailleurs, Djokovic a de nouveau remporté un Grand Chelem cette saison lors de sa victoire à Wimbledon, mais également les ATP Finals. Même son de cloche pour Rafael Nadal qui a remporté son 14ème Roland Garros. Inquiétant sur la fin de saison, l'Espagnol a accompagné Roger Federer à la retraite à la Laver Cup. Leurs successeurs tapent déjà à la porte car en plus d'Alcaraz, Félix Auger Aliassime a intégré le top 10. Juste derrière, on retrouve Holger Rune, tombeur de Djokovic en finale du Masters de Bercy. Casper Ruud et Stefanos Tsitsipas ont confirmé qu'il faudra compter sur eux dans les années à venir. Alexander Zverev faisait également bonne impression avant qu'il ne se blesse gravement à Roland Garros. Catastrophe pour les Bleus , Arthur Rinderknech est le tricolore le mieux classé, à la 44ème place...

🏆 2008🏆 2012🏆 2013🏆 2014🏆 2015🏆 2022@DjokerNole | #NittoATPFinals pic.twitter.com/aTm9R0nKNH — ATP Tour (@atptour) November 20, 2022

Le top 20 du classement ATP

Voici le top 20 du classement ATP à l'issue de la saison 2022.



1. Carlos Alcaraz (ESP) 6820

2. Rafael Nadal (ESP) 6020

3. Casper Ruud (NOR) 5820

4. Stefanos Tsitsipas GRE) 5550

5. Novak Djokovic (SRB) 4820

6. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4195

7. Daniil Medvedev (RUS) 4065

8. Andrey Rublev (RUS) 3930

9. Taylor Fritz (USA) 3355

10. Hubert Hurkacz (POL) 2905

11. Holger Rune (DEN) 2888

12. Alexander Zverev (GER) 2700

13. Pablo Carreno (ESP) 2495

14. Cameron Norrie (GBR) 2445

15. Jannik Sinner (ITA) 2410

16. Matteo Berrettini (ITA) 2375

17. Marin Cilic (CRO) 2105

18. Denis Shapovalov (CAN) 2075

19. Frances Tiafoe (USA) 2000

20. Karen Khachanov (RUS) 1990