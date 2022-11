Tennis : Alcaraz prend position pour l’avenir de Rafael Nadal

Thibault Morlain

En 2022, le monde du tennis a perdu une légende. Alors que son corps ne suivait plus, Roger Federer a dû raccrocher les raquettes. Après avoir marqué l’histoire de son sport, le Suisse a ainsi tourné la page et désormais, la question est de savoir qui sera le prochain. Rafael Nadal se rapproche doucement mais sûrement de la retraite. Un scénario auquel ne veut toutefois pas penser Carlos Alcaraz.

Il y a quelques semaines maintenant, Roger Federer était en larmes au moment de disputer son dernier match. Et c’est aux côtés de Rafael Nadal, son meilleur ennemi, que le Suisse a tiré sa révérence. De quoi secouer la planète tennis, mais prochainement, d’autres séismes pourraient intervenir. Et les regards se tournent notamment vers Nadal. Lui aussi n’est pas épargné par les pépins physiques. A 36 ans, l’Espagnol ressent ainsi de plus en plus le poids des années, bien qu’il soit encore au sommet du tennis mondial. Il n’empêche que la fin approche pour Rafael Nadal.

« Si j’étais lui… »

Annoncé comme le successeur de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, actuel numéro 1 mondial, a évoqué l’avenir de son compatriote espagnol. Ainsi, rapporté par WeLoveTennis , il a expliqué que s’il était à la place de Nadal, la retraite ne serait actuellement pas une option : « C’est un plaisir, pour tout amateur de tennis, de voir Rafa sur un court. Il a terminé cette année en tant que numéro deux mondial, il a gagné deux tournois du Grand Chelem… Si j’étais lui, je n’envisagerais même pas de prendre ma retraite, car on voit qu’il aime jouer et qu’il aime toujours autant le tennis ».

Nadal n’a pas prévu d’arrêter