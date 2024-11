Mercato : «Tout vendre», il annonce une catastrophe à l'OM !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Auteur d'un mercato de folie cet été, l'OM s'est donné les moyens de se positionner à nouveau parmi les meilleures équipes du championnat. Le club a enchaîné les recrutements et occupe actuellement la troisième place du championnat. Si le début de saison a été plutôt réussi, tout n'a pas été parfait, loin de là. Pour certains, le club risque même d'être en danger.

En souffrance l'année dernière, l'OM a trouvé une toute nouvelle dynamique depuis le début de la saison grâce à son mercato, débuté par l'arrivée de Roberto De Zerbi. Le club présente un effectif capable de finir sur le podium de Ligue 1 à la fin de saison, ce qui veut dire qu'une place en Ligue des Champions pour l'année prochaine est largement envisageable.

« Le club est en danger »

Dans le rythme, mais pas encore assez impressionnant pour se mettre à l'abri, l'OM doit réussir son pari pour éviter de se retrouver dans une situation inconfortable. « Marseille tente un coup sur une année. S'ils n'atteignent pas l'objectif de la Ligue des Champions, ils seront obligés de tout vendre. Ils sont en danger, le club est en danger » lâche même Christophe Dugarry dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport ce vendredi.

L'OM passe au peigne fin

Même si l'OM a déjà dû affronter de grandes équipes jusqu'à maintenant, les quatre prochains matches jusqu'à Noël seront d'une importance capitale. Les Marseillais ont un rendez-vous important face à Lens ce samedi, et ils devront ensuite gérer la réception de l'AS Monaco. Il faudra aussi absolument gagner face à l'AS Saint-Etienne, une équipe plus faible, avant de défier le LOSC, une autre équipe capable de jouer les premières places cette saison.