Tennis

Bourreau de Federer,il lâche une énorme punchline après sa retraite

Publié le 27 septembre 2022 à 08h35 par Dan Marciano

C'est terminé. Roger Federer a mis un terme à sa carrière après un dernier double perdu, vendredi dernier, face à la paire américaine composée de Jack Sock et de Frances Tiafoe. Demi-finaliste du dernier US Open, ce dernier a gâché la gête puisqu'il a privé le Suisse d'un dernier trophée. En conférence de presse, il a répondu, avec le sourire, sur sa prestation lors de la Laver Cup.

Les larmes ont coulé à Londres. La Laver Cup a été le théâtre des adieux de Roger Federer, considéré comme le plus grand de son sport. Comme un clin d'œil du destin, le Suisse avait participé à la création de cette compétition qui oppose une équipe composée des meilleurs européens au reste du monde. Federer n'a pas disputé de simple, mais a participé à un double avec son vieux rival, Rafael Nadal. Face à eux, la paire composée de Jack Sock et de Frances Tiafoe, récent demi-finaliste de l'US Open.



Comme Roger Federer, ces légendes ont tiré leurs révérences https://t.co/KPlHBWQrvK pic.twitter.com/S89CFl8zKc — le10sport (@le10sport) September 26, 2022

Tiafoe a douché les espoirs de Federer

Le duo composé de Roger Federer et de Rafael Nadal avait idéalement débuté cette rencontre, remportant le premier set. Mais très vite, les débats se sont équilibrés. Et c'est finalement la paire américaine qui s'est imposée au bout du suspense (4/6 7/6 11/9). Le Suisse a terminé sa carrière sur une défaite, mais l'émotion était bien présente sur le court de la 02 Arena. Battu, Federer espérait remporter un dernier trophée grâce à ses coéquipiers, et notamment grâce à Stefanos Tsitsipas. Mais le Grec a perdu son simple face à un certain... Frances Tiafoe. L'Américain a permis à la Team World de remporter la première Laver Cup de son histoire, laissant Federer les mains vides. De quoi lui donner des remords ? Pas du tout.

« Je n'ai pas à m'excuser d'avoir battu Federer »