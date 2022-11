Tennis : Le terrible aveu de Nadal sur la retraite de Federer

La rédaction

Lorsque Roger Federer a pris sa retraite en septembre dernier, le Tennis a fait ses adieux à l'une de ses plus grandes légendes. Le Suisse avait choisi de disputer son dernier match lors de la Laver Cup, en double, avec son rival et ami Rafael Nadal. Au moment des adieux du Maestro, l'Espagnol était apparu très ému et semble toujours nostalgique.

L'émotion était palpable lors du dernier match de Roger Federer, en septembre dernier à la Laver Cup. Rafael Nadal, qui avait partagé le court, un dernière fois avec le Suisse, n'avait pu retenir ses larmes sur sa chaise. Actuellement en Argentine pour disputer un match d'exhibition, le natif de Manacor est apparu toujours aussi marqué.

«Une partie de ma vie est partie»

Rafael Nadal s'est, de nouveau, confié sur le départ à le retraite de Roger Federer, non sans émotion puisqu'il a déclaré à CNN « qu'une partie de sa vie est partie » lors du retrait du Suisse. Rafael Nadal a également ajouté : « C'est quelqu'un que j'ai admiré, qui a été un rival et avec qui j'ai partagé beaucoup de belles choses sur et en dehors du terrain. Tu sais que tu ne revivras pas ça et une partie de ma vie est partie avec lui [quand il a pris sa retraite]. C'était aussi l'émotion de dire au revoir à quelqu'un qui a été si important pour notre sport» .





Tennis : Clashé, Kyrgios lâche une énorme punchline et dérape https://t.co/ztJxFkwKpa pic.twitter.com/zX3F6QZXu8 — le10sport (@le10sport) November 27, 2022

Une rivalité unique