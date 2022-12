Open d’Australie : Le clan Alcaraz annonce la couleur pour Djokovic

La rédaction

Contrairement à 2022, Novak Djokovic pourra disputer l'Open d'Australie en 2023. Le Serbe a eu le feu vert pour le tournoi australien, ce qui réjouit l'entraîneur de Carlos Alcaraz. D'ailleurs, ce dernier estime que Novak Djokovic a envoyé un message au reste du circuit avec ses récents résultats en tournoi pour se préparer.

En 2022, Novak Djokovic n’avait pas eu la chance de disputer l’Open d’Australie. Non vacciné contre la Covid-19, le Serbe avait vu l’accès au territoire australien lui être refusé. Le joueur de 35 ans a donc assisté, impuissant, au sacre de Rafael Nadal. Les choses pourraient être différentes en janvier prochain. Novak Djokovic pourra jouer l’Open d’Australie et sera donc certainement gonflé à bloc pour récupérer sa couronne. Nole se prépare en participant à quelques tournois, et il se montre en pleine forme.

«Il était très concentré pour se montrer qu’il est capable de gagner»

Pour Eurosport , l’entraîneur de Carlos Alcaraz Juan Carlos Ferrero a d’ailleurs affirmé que Novak Djokovic avait envoyé un message clair au reste du circuit : « Djokovic ? Je pense qu’après l’US Open, qu’il n’a pas pu jouer, il était très concentré pour se montrer qu’il est capable de gagner presque tout ce qu’il a joué. Nous avons encore vu qu’il est capable de le faire. Il s’est présenté à tous les joueurs en disant qu’il serait présent et qu’il avait la possibilité de jouer en Australie, je pense qu’il en est très heureux, tout comme le reste des joueurs. »

«Si vous voulez gagner l’Open d’Australie, vous devez gagner contre les meilleurs»