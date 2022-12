Tennis : Nadal, Djokovic, Federer... Un terrible aveu lâché sur la nouvelle génération

Pierrick Levallet

Alors que Roger Federer a pris sa retraite, Novak Djokovic et Rafael Nadal se rapprochent également de la fin de leur carrière. La nouvelle génération devra donc prendre la relève. Mais un ancien joueur ne voit pas vraiment les jeunes joueurs actuels atteindre un jour le niveau du Big 3 pendant la dernière décennie.

«Je ne pense pas que l’on va arriver au niveau de tennis du Big 3»

« Les joueurs de la nouvelle génération ? Ils jouent très bien, mais nous avons eu les Big 3, qui pour moi sont encore des extraterrestres, et je ne pense pas que l’on va arriver à ce niveau de tennis. La vitesse du jeu augmente, ce qui atteindra une limite, mais avoir trois joueurs qui ont élevé le niveau à un autre type de tennis que nous n’avons pas vu auparavant, je ne pense pas que cela puisse arriver. Ils se sont poussés tous les trois et ont battu tout le monde sauf l’un l’autre » a ainsi expliqué Emilio Alvarez dans un entretien pour Puntodebreak .

