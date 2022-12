Tennis : Nadal s'enflamme pour Alcaraz avant l'Open d'Australie

La rédaction

Du 16 au 29 janvier prochain se dispute l'Open d'Australie. L'opportunité pour tous les meilleurs joueurs du circuit de lancer parfaitement la saison avec le premier Grand Chelem de l'année. Si ce tournoi va être marqué par le retour de Novak Djokovic, le Serbe est l'Espagnol Rafael Nadal vont devoir faire à une jeunesse bien déterminée à renverser les deux monstres. Tenant du titre, Nadal s'est d'ailleurs confié sur son cadet Alcaraz, numéro un mondial à 19 ans.

En septembre dernier, Carlos Alcaraz est devenu numéro un mondial après son sacre à l'US Open. Une première victoire en Grand Chelem pour le jeune joueur de 19 ans qui affole la planète tennis. En janvier prochain, l'Espagnol va tenter de s'imposer en Australie tandis que Rafael Nadal est déjà dithyrambique à son sujet.

«Un potentiel incroyable» estime Nadal

Détenteur du plus grand nombre de victoire en Grand Chelem (22), Rafael Nadal tentera en début d'année de conserver son titre à Melbourne. Toutefois, l'Espagnol va devoir faire face au retour de Djokovic et à la jeunesse talentueuse du circuit. Récemment, il s'est exprimé sur son compatriote, nouveau numéro 1 mondial : « Si Carlos est là où il est aujourd’hui, c’est parce qu’il a un potentiel incroyable et parce qu’il le mérite. Il est aussi très jeune et a tout l’avenir devant lui. Casper était tout près de devenir numéro un mondial et de remporter son premier Grand Chelem à l’US Open », a expliqué l'homme aux 14 Roland Garros.

