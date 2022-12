Tennis : Terrible nouvelle pour le tournoi de Roland-Garros ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A 36 ans, Rafael Nadal pense de plus en plus à prendre sa retraite. Entre l’usure, les blessures et sa nouvelle paternité, tout porte à croire que l’Espagnol pourrait dire stop dans l’année à venir.

A l’heure où le tennis vient tout juste de perdre deux de ses plus grandes légendes, en la personne de Roger Federer et de Serena Williams, une autre figure incontournable pourrait également raccrocher les raquettes en 2023. A 36 ans, Rafael Nadal lutte depuis le début de sa carrière contre les blessures et, même s’il tient toujours, la fin approche à grands pas. Alors qu’il a fait des déclarations toujours plus significatives les unes que les autres durant l’année 2022, le Majorquin devrait bientôt accrocher son nom à la liste des joueurs retraités. Désormais seul détenteur du record de nombre de titres en Grand Chelem, il a tout même promis de tenter de revenir au meilleur niveau l’année prochaine.

Un physique qui ne tient qu’à un fil

Rarement épargné par les blessures durant l’intégralité de sa carrière, Rafael Nadal a dû trouver un traitement miracle pour continuer à jouer juste après Roland-Garros. « Je ne sais pas, je n’en suis pas encore là. J’étais proche de ce moment cette année, je ne vais pas vous mentir. A Roland Garros, je pensais que ce serait peut-être mon dernier tournoi » déclarait-il il y a quelques jours seulement. Malgré ce traitement miracle, l’Espagnol s’est ensuite blessé à l’abdomen, une blessure qui l’a handicapé pour le reste de la saison, qu’il a conclue de la pire des manières en perdant quatre matches d’affilée pour la troisième fois de sa carrière seulement

Miren lo que hizo Rafa Nadal en su última exhibición 🔥🔥🔥pic.twitter.com/9W6NPT9LjO — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) December 3, 2022

Un dernier souffle ?