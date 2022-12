Tennis : A la retraite, Federer fait un gros aveu sur sa carrière

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Miné par ses blessures au genou, Roger Federer a décidé de prendre sa retraite en septembre dernier. Depuis, le Suisse profite de sa nouvelle vie de retraité et voyage un peu partout dans le monde. A l’occasion d’une visite chez Rolex, son sponsor historique, Federer a reçu un accueil qu’il décrit comme « le plus incroyable de sa carrière ».

Lorsqu’il a été éliminé de Wimbledon en quart de finale par Hubert Hurkacz en 2021, Roger Federer ne pensait pas qu’il disputait le dernier match simple de sa carrière. Derrière, le Suisse s’était fait opérer du genou et espérait récupérer le plus vite possible afin de revenir sur les terrains. Cependant, ses pépins physiques ne l’ont jamais lâché et Roger Federer a dû se rendre à l’évidence.

Federer peut profiter de sa retraite

Le Suisse a donc décidé de mettre un terme à sa carrière, à 41 ans. Une décision difficile mais plutôt logique tant Roger Federer semblait dépassé par les blessures. Pour dire adieu à ses fans, Federer a décidé de jouer une ultime rencontre en double aux côtés de Rafael Nadal sur la Laver Cup. Malgré la défaite, Roger Federer aura vécu une magnifique dernière avec son plus grand rival. Histoire de partir en retraite sereinement.

« L’accueil et la célébration les plus incroyables de ma carrière de tennisman »