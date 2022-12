Tennis : Rafael Nadal lâche un indice XXL sur sa retraite

La rédaction

Après une première moitié de saison 2022 très réussie, Rafael Nadal a connu des dernières semaines plutôt compliquées sur le circuit ATP. L'Espagnol, devenu le joueur à avoir gagné le plus de Majeurs dans l'histoire du tennis, a pris le temps d'organiser une tournée de matches d'exhibition en Amérique du Sud avec Casper Ruud en cette fin d'année. Une habitude qu'il pourrait prendre après la fin de sa carrière.

Présent en Amérique du Sud depuis quelques semaines pour disputer des matches d'exhibition depuis quelques semaines, Rafael Nadal n'a pas vraiment pris de pause après le Masters de Turin. Lancé dans cette tournée, le Majorquin se plaît bien dans cette région du monde, ce qui pourrait laisser penser qu'il a des plans en tête pour son après-carrière, a priori pas si lointaine.

Une tournée vraiment agréable

Dans des propos rapportés par le média britannique Express , Rafael Nadal est revenu sur les dernières semaines passées en Amérique du Sud. « Quand je suis au Mexique je ne sens pas comme un étranger, quand j'arrive ici je me sens comme à la maison. J'ai toujours eu de bons souvenirs des lieux où je suis allé, des gens rencontrés, de la nourriture, et cela m'encourage à revenir » a-t-il déclaré.

Une idée pour la suite