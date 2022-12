Tennis : Roger Federer annonce un improbable retour

La rédaction

Fraîchement retraité, Roger Federer a profondément marqué l'histoire de son sport au point d'être considéré comme la légende du tennis. S'il n'est plus sur le circuit, le Suisse compte bien continuer de se régaler raquette en mains lors de rencontres d'exhibitions mais pour le moment, son état de santé ne lui permet pas de rejouer.

À 41 ans, Roger Federer s'est retiré du circuit ATP le 15 septembre dernier. Un départ à la retraite qui a profondément marqué la planète Tennis. Le Suisse est considéré comme le plus grand joueur de tous les temps et son héritage est immense. Désormais, il se focalise sur son état de santé afin de rejouer pour son plaisir et celui de ses fans.

«Mon intention est d’organiser des exhibitions»

Durant sa longue carrière, Roger Federer a toujours pu compter sur le soutien inconditionnel de ses fans. Désormais, le GOAT entend bien remercier ses supporters : « Je veux aller jouer dans des endroits où je ne suis jamais allé et remercier les fans qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, c’est tout ce que je veux. Mon intention est également d’organiser des exhibitions, mais il est encore trop tôt, malheureusement », a expliqué le natif de Bale dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport .

Transferts - PSG : Le Qatar doute pour Mbappé, le Real Madrid pose deux conditions https://t.co/FivnDb4kS6 pic.twitter.com/APBVMz201K — le10sport (@le10sport) December 3, 2022

Un genou qui coince