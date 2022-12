Tennis : La nouvelle sortie hallucinante de Nick Kyrgios

Quelques mois après sa finale à Wimbledon, Nick Kyrgios continue de faire parler de lui. Même s’il est de retour à son meilleur niveau, l’Australien enchaîne les grosses déclarations. Récemment, il est revenu sur l’attribution du prix de meilleur entraîneur de l’année. Kyrgios a choisi son vainqueur et la réponse risque de faire du bruit.

Nick Kyrgios ne sera jamais un joueur comme les autres. Considéré comme l’un des plus gros talents du tennis mondial, l’Australien a souvent été la cible des critiques pour son comportement. Mais cette année, Kyrgios a réussi à mettre ses états d’âme de côté pour se concentrer sur sa carrière. Ce qui a payé puisqu’il a réalisé le meilleur tournoi du Grand Chelem de sa carrière. A Wimbledon, Nick Kyrgios a écœuré tout le monde pour se hisser jusqu’à la finale où il a perdu face à Novak Djokovic, malgré le gain d’une manche.

Depuis, Nick Kyrgios est toujours en forme mais il a repris le rythme de ses déclarations fracassantes. Récemment, l’Australien a répondu sèchement à ses détracteurs : « Au cours de la dernière décennie, j’ai été le joueur de tennis masculin australien le plus proche d’un Grand Chelem et tout ce que je reçois est négatif. Si suis frustré parce que je n’ai pas gagné un Grand Chelem pour vous, idiots. Et j’ai dû me défouler… ».

"To be honest I should be in coach of the year, I coached myself to a Wimbledon final 😂"Nick Kyrgios pic.twitter.com/xlTrzYzxT5