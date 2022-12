Tennis : Roger Federer fait une grosse annonce pour son retour

La rédaction

Cela fait quelques mois que Roger Federer a pris sa retraite. Le Suisse avait décidé de quitter le circuit ATP suite à une blessure au genou qui le gênait depuis de nombreux mois. Lors d’un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport à l’occasion d’une campagne promotionnelle pour Uniqlo au Japon, l’ancien numéro un mondial a fait une grande annonce concernant son retour sur les courts.

Fin septembre, à l’issue de la Laver Cup, Roger Federer quittait définitivement le circuit ATP suite à des blessures à répétition au genou. L'ancien numéro un mondial prévoit malgré tout de faire quelques exhibitons à l'avenir, un sujet sur lequel il est revenu dans un entretien accordé à la Gazzetta dello Sport .

« Mon intention est également d’organiser des exhibitions »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Roger Federer s'est prononcé concernant son retour sur les courts. Le Suisse avoue qu’il envisage d’organiser des matchs d’exhibitions dans des lieux où il n’a jamais joué dans l’optique de remercier tous ses fans. « Je veux aller jouer dans des endroits où je ne suis jamais allé et remercier les fans qui m’ont soutenu tout au long de ma carrière, c’est tout ce que je veux. Mon intention est également d’organiser des exhibitions, mais il est encore trop tôt, malheureusement. Mon genou n’est pas encore en parfait état et je dois être patient. »

« Les médecins m’ont conseillé d’être prudent et d’attendre quelques mois »