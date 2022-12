Tennis : L'ancien entraîneur de Federer lâche un improbable aveu

La rédaction

Avec la retraite de Roger Federer en septembre dernier, une page du Tennis s'est tournée. En effet, le Suisse est considéré comme la plus grande légende de son sport et son héritage est immense. S'il a connu plusieurs entraîneurs durant sa carrière, il a notamment travaillé avec Paul Annacone dont la récente déclaration sur l'ancien numéro 1 mondial est plutôt surprenante.

Paul Annacone est un entraîneur réputé qui a travailler avec les plus grands joueurs du monde. En effet, ce dernier a notamment entraîné Roger Federer, Pete Sampras ou encore Stan Wawrinka. Actuellement, il est en collaboration avec l'américain Taylor Fritz, neuvième mondial au classement ATP.

«J'apprends plus de choses avec Taylor»

Récemment, Paul Annacone était l'invité du podcast A Tennis Show et ce dernier s'est longuement confié sur sa carrière d'entraîneur. Aussi, l'Américain, qui a entrainé certains des meilleurs joueurs de l'histoire dont Federer et a fait une surprenante déclaration : « Ce qui est étonnant dans le métier d’entraîneur, c’est que j’apprends plus de chaque joueur qu’ils n’apprennent de moi. J’ai eu la chance d’entraîné Pete Sampres, Roger Federer, Sloane Stephens, Tim Henman, Stan Wawrinka, et maintenant Taylor Fritz, et chaque expérience est nouvelle. J’apprends plus de choses avec Taylor (Fritz), des choses que je me fais à l’esprit et que je ne connaissais pas auparavant. »

Annacone se confie sur le coaching