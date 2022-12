Tennis : Roland-Garros, retraite… L’incroyable révélation du clan Nadal

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En juin dernier, Rafael Nadal avait remporté un nouveau titre à Roland-Garros. Pourtant, le joueur espagnol avait été diminué par des douleurs au pied gauche et avait du être infiltré pour disputer sa finale. Quelques semaines plus tard, il subissait un traitement pour combattre ses douleurs. Un traitement « décisif » comme l'a annoncé son oncle ce mercredi.

Rafael Nadal est passé par toutes les émotions lors de cette année 2022. Le joueur espagnol termine la saison à la deuxième place, juste derrière son compatriote Carlos Alcaraz. Mais le natif de Manacor aurait pu espérer mieux si son corps ne l'avait pas lâché. Agé de 36 ans, Nadal a souffert, que ce soit aux abdominaux, ou alors au pied gauche. Comme l'avait annoncé récemment le joueur, il avait pensé à la retraite après sa victoire à Roland-Garros. Un tournoi qu'il a tout de même remporté face à Casper Ruud.

Nadal avait pensé à la retraite

« Je ne sais pas, je n’en suis pas encore là. J’étais proche de ce moment cette année, je ne vais pas vous mentir. A Roland Garros, je pensais que ce serait peut-être mon dernier tournoi. A partir de là, tout s’est très mal passé physiquement, je me suis cassé l’abdomen deux fois, à Wimbledon et à New York. Cela a été une accumulation de malheurs importants, ajoutés à toutes ces choses personnelles » avait déclaré Rafael Nadal, qui avait eu recours à un traitement révolutionnaire.

Le traitement miracle après Roland-Garros

Nadal s'était rendu en Espagne après sa victoire pour subir un nouveau traitement. Un traitement « par radiofréquence pulsée sur les différents nerfs impliqués dans la zone touchée ». Une solution miracle puisque ses douleurs se sont amenuisés. Entraîneur du Canadien Felix Auger-Aliassime, Toni Nadal est revenu sur les moments difficiles traversés par son neveu après Roland-Garros.

« Le traitement du pied de Rafael a été décisif »