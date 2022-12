Tennis : Djokovic, Nadal… Kyrgios fait une nouvelle annonce tonitruante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Nick Kyrgios réalise sans aucun doute la meilleure saison de sa carrière. Pour la première fois depuis ses débuts, l’Australien a joué une finale de Grand Chelem, c’était à Wimbledon. Avant de jouer la première édition de la Diriyah Cup, Nick Kyrgios a fait une annonce dont lui seul a le secret : « Je suis le meilleur joueur du monde ».

Habitué aux saisons décevantes malgré son talent monstre, Nick Kyrgios est enfin parvenu à inverser la tendance. Auteur d’un tournoi rayonnant, l’Australien avait atteint la finale de Wimbledon où il n’a rien pu faire face à Novak Djokovic. Pour autant, Kyrgios retiendra son très beau parcours, lui qui a disputé sa première finale de Grand Chelem. Toujours performant depuis, Nick Kyrgios a repris sa vie normale… avec ses déclarations folles !

Kyrgios enchaîne les punchlines

« Au cours de la dernière décennie, j’ai été le joueur de tennis masculin australien le plus proche d’un Grand Chelem et tout ce que je reçois est négatif. Si suis frustré parce que je n’ai pas gagné un Grand Chelem pour vous, idiots. Et j’ai dû me défouler… », a lâché récemment Nick Kyrgios pour répondre à ses détracteurs. L’Australien a également estimé qu’il aurait dû recevoir un prix prestigieux. « Pour être honnête, je devrais être élu entraîneur de l’année, je me suis entraîné à aller en finale de Wimbledon », plaisantait-il, lui qui s’entraîne seul.

"To be honest I should be in coach of the year, I coached myself to a Wimbledon final 😂"Nick Kyrgios pic.twitter.com/xlTrzYzxT5 — We Are Tennis (@WeAreTennis) December 1, 2022

« Je suis le meilleur joueur du monde »