Tennis : L'énorme punchline de Nick Kyrgios sur la Coupe Davis

Par son style de jeu spectaculaire et son caractère bouillant, Nick Kyrgios est l'une des attractions majeures du circuit depuis de nombreuses années. Finaliste à Wimbledon, il est passé tout proche de décrocher son premier Grand Chelem. Alors qu'il a décidé de ne pas participer à la Coupe Davis, Nick Kyrgios a dévoilé ses raisons, et elles devraient faire réagir.

Le caractère sulfureux de Nick Kyrgios n'est plus à présenter. Ses sorties fracassantes se multiplient et son absence au sein de l'équipe australienne lors de la Coupe Davis a beaucoup fait parler. Toutefois, la décision de ne pas participer à cette compétition à été une évidence pour le meilleur joueur australien.

«Si j'étais plus aimé, je ferais un effort»

Régulièrement, Nick Kyrgios ne manque pas de tacler le public australien, qu'il n'estime pas assez reconnaissant envers son talent. Dans un entretien accordé à Aap , il a justifié son absence lors de la dernière Coupe Davis : « Renoncer à la Coupe Davis a été une décision très simple pour moi. Cela n'aurait eu aucun sens d'ajouter une semaine supplémentaire en Europe, loin de ma petite amie et de ma famille, pour jouer un événement pour un pays qui, selon moi, ne me montre pas toute sa reconnaissance. Peut-être que si j'étais plus aimé, je ferais un effort, mais pour le moment, je n'y pensais même pas », a-t-il expliqué.

«C'est beaucoup mieux de passer quelques semaines à gagner beaucoup d'argent»