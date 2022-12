Caroline Garcia peut-elle devenir la nouvelle reine des circuits ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après la domination sans partage d’Iga Swiatek, le tennis féminin peut-il changer de mains et devenir la propriété de la nouvelle coqueluche tricolore, Caroline Garcia ?

Après une deuxième partie de saison exceptionnelle qui l’a vue franchir de nouveaux paliers, Caroline Garcia s’est imposée comme l’une des meilleures joueuses du monde, à 29 ans. De retour à la quatrième place mondiale, son meilleur classement atteint en 2018, la Française sera l’une des têtes d’affiche de la saison 2023. Si elle veut devenir la patronne du circuit WTA, elle devra adopter cette manière de jouer sur l’ensemble de la saison, car pour le moment il sera difficile de détrôner Iga Swiatek, plus que jamais numéro 1 mondiale sur l’année 2022. La Polonaise compte plus de 11 000 points d’avance au classement et semble infranchissable. Mais la Française était la meilleure joueuse cet été notamment.

Une confiance totale retrouvée

Espoir du tennis français depuis la fin de son adolescence, Caroline Garcia a mis un peu de temps avant de connaître l’apogée de sa carrière. Fin 2017, elle remporte ses deux premiers WTA 1000 et intègre le top 10. Mais après quelques années dans le dur, en 2022 elle retrouve toute sa confiance pour dominer ses adversaires pendant la deuxième partie de l’année. Son tennis agressif, très impressionnant, fait des merveilles cette année. « Mon style de jeu et mon état d’esprit sont beaucoup plus clairs. Quand j’arrive sur le court, je sais quel jeu je dois produire. Je vais perdre des matchs, bien sûr, mais si j’ai donné 100 % et que mon attitude était bonne, j’apprendrais de ces défaites » confiait-elle plus tôt cette année.

🏝️ Les vacances sont déjà terminées pour @CaroGarcia qui commence à préparer sa saison 2023 💪@EmilieLoit l'a appelée pour faire le bilan de ces derniers mois 👏On lui souhaite quoi pour 2023 ?🎥 https://t.co/3QlYA9vejc pic.twitter.com/t7OIzkK1Mf — FFT (@FFTennis) December 6, 2022

Une première moitié de saison 2023 à concrétiser

Si elle a brillé en 2022, ce n’est qu’à partir de la mi-juin que Caroline Garcia a retrouvé son tennis. Largement en dehors du top 50 avant Roland-Garros, la Lyonnaise est devenue la meilleure joueuse à partir de l’été, du moins celle qui a le plus gagné. Et pour 2023, elle doit retrouver cette efficacité, puisqu’elle n’aura pas beaucoup de points à défendre au début de la saison, au contraire d’une Iga Swiatek, qui à ce moment-là, enchaînait les victoires pour battre le record de succès consécutifs sur le circuit WTA au XXIe siècle. Si elle continue sur la même dynamique que lors de sa victoire au Masters, elle devrait d’abord vite devenir la dauphine de la Polonaise.