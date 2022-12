Tennis : Face au dopage, Nadal reçoit un énorme soutien

La rédaction

Ces derniers mois, de nombreux joueurs ont été contrôlés positif au dopage, dont Simona Halep, Fernando Verdasco ou encore Kamil Majchrzak. Interrogé à ce sujet lors d’un entretien accordé à Eurosport, Arnaud Clément a tenu à soutenir Rafael Nadal. L’ancien capitaine de l’équipe de France admet n'avoir aucun doute sur l’Espagnol.

Open d'Australie : Nadal, Covid... Alcaraz envoie un énorme message à Djokovic https://t.co/Z7S1gmbh5n pic.twitter.com/HZtSrtRoLW — le10sport (@le10sport) December 16, 2022

« Je ne me suis jamais posé la question par rapport à Rafael Nadal »

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Arnaud Clément a évoqué le dopage pour les joueurs de tennis. Alors que de nombreux joueurs ont pu être contrôlés positif, l’ancien capitaine de l’Équipe de France de Coupe Davis a avoué n’avoir jamais eu le moindre doute sur Rafael Nadal. « Je ne me suis jamais posé la question par rapport à Rafael Nadal justement sur le dernier Roland‐Garros, tout ce qu’il a fait en plus il l’a même quasiment rendu public. Donc à un moment donné, il y a des règles, on les suit ou on déborde mais en aucun cas Rafael Nadal n’a été limite je crois sur ce coup‐là. Moi, je n’ai absolument aucun doute sur l’éthique de ce joueur. »

