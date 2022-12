Tennis : L'incroyable hommage de Tsitsipas pour Djokovic

La rédaction

Dans quelques jours débutera la nouvelle saison de tennis. Alors que les joueurs ont pu se reposer, mais aussi se préparer pour la prochaine année, Stefanos Tsitsipas en a profité pour s’exprimer à propos de Novak Djokovic lors d’un entretien accordé à Clay. Le Grec a d’ailleurs tenu à rendre hommage au Serbe en insistant sur son professionnalisme.

Encore quelques jours avant que les joueurs retrouvent le circuit. Après s’être reposé, ils ont notamment pu préparer la saison qui arrive à grands pas. Lors d’un entretien accordé à Clay , Stefanos Tsitsipas en a profité pour rendre un bel hommage à Novak Djokovic.

Tennis : Nadal détrône Federer, il s'enflamme https://t.co/DO1GuCjMR5 pic.twitter.com/6Es51j3egp — le10sport (@le10sport) December 15, 2022

«Il est le plus dur et le plus constant»

Dans des propos relayés par WeLoveTennis , Stefanos Tsitsipas s’est exprimé à propos de Novak Djokovic. Le Grec n’a d’ailleurs pas pu s’empêcher de lui rendre un bel hommage sur le professionnalisme du Serbe : « Il est le plus dur et le plus constant. Un perfectionniste qui a amené le tennis à un autre niveau. Son alimentation, son travail physique, son élasticité et son professionnalisme dans chacun des domaines. Je ne pense pas qu'il y ait une seule chose que je néglige. Même les analyses que j'ai écoutées. Novak est avancé »

«Personnellement, je me sens très inspiré»