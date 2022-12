Tennis : Nadal détrône Federer, il s'enflamme

Thibault Morlain

Et voilà une nouvelle ligne à ajouter au palmarès de Rafael Nadal. En effet, l'ATP l'a dernièrement dévoilé, l'Espagnol a été élu joueur préféré des supporters. Une petite bombe dans le monde du tennis puisque Roger Federer a remporté cette distinction... lors des 19 années précédentes. Nadal a ainsi pris la place du Suisse et forcément, il était plus heureux que jamais.

En 2022, une page du tennis s'est tournée. En effet, Roger Federer a décidé de raccrocher les raquettes et de dire stop. Miné par des problèmes physiques, notamment aux genoux, le Suisse a pris sa retraite après uen grande dernière lors de la Laver Cup aux côtés de Rafael Nadal. Et forcément, alors que Federer est parti à la retraite, cela profite à d'autres. C'est le cas pour l'Espagnol, qui a récupéré un titre honorifique qui était jusqu'à présent monopolisé par Roger Federer. Nadal s'est ainsi vu être récompensé par l'ATP du titre de joueur préféré des supporters, un classement remporté par le désormais retraité depuis 19 ans maintenant.

« Je suis très heureux de recevoir ce trophée »

Rafael Nadal est donc désormais le joueur préféré des supporters. Et forcément, cela ne lui déplait pas. Rapporté par AS , l'Espagnol a réagi à cette distinction. Nadal a alors fait part de sa joie, confiant : « Je suis très heureux de recevoir ce trophée. Ça me fait me sentir très bien. Je ne peux pas assez vous remercier pour le soutien, pas seulement pour ce trophéen mais aussi pour le soutien reçu dans chaque ville et lors de tournois dans le monde entier. Ça signifie beaucoup pour moi et j'ai envie que 2023 arrive afin de reprendre la compétition. On se voit bientôt ».

Nadal motivé pour 2023