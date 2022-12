Tennis : Le discours poignant d'Alcaraz sur son nouveau statut

La rédaction

En septembre dernier, Carlos Alcaraz a remporté l'US Open, son premier Grand Chelem, à seulement 19 ans. Grâce à cette victoire prestigieuse, il est devenu numéro un mondial au classement ATP. S'il incarne la jeune génération talentueuse, le jeune espagnol n'arrive pas toujours pas à intégrer son nouveau statut de numéro un mondial.

Souvent annoncé comme le successeur de Rafael Nadal, ce n'est pas sur la terre battue que Carlos Alcaraz a décroché son premier Grand Chelem mais bien à l'US Open. En s'imposant en finale contre Casper Ruud, le joueur de 19 ans est devenu le plus jeune numéro un mondial de l'histoire. Un exploit retentissant pour un joueur qui va animer le circuit pendant de longues années.

«Je n'arrive toujours pas à y croire»

Dans un entretien accordé à Arab News , Carlos Alcaraz s'est confié sur son nouveau statut, celui de numéro un mondial depuis sa victoire à l'US Open. Et le jeune espagnol semble encore en plein rêve : « Cela ressemble à un rêve pour moi. Honnêtement, je pense souvent à ma position actuelle au classement ATP, et je n’arrive toujours pas à y croire » a-t-il confié dans des propos relayés par We Love Tennis .

«Je suis en train de rêver»