Tennis : Djokovic, Alcaraz… Ils ont dominé le circuit en 2022

La saison de tennis touche à sa fin, place au bilan ! Novak Djokovic et Rafael Nadal ont répondu présent cette saison en s'adjugeant respectivement Wimbledon pour le Serbe et l'Open d'Australie ainsi que Roland-Garros pour l'Espagnol. Ils ont été rejoints par Carlos Alcaraz, la pépite du circuit ATP. Voici les joueurs qui ont le plus gagné cette année.

L'année 2022 a rendu son verdict. En grimpant de 31 places en un an, Carlos Alcaraz termine la saison en tant que numéro un mondial, talonné par Rafael Nadal et Casper Ruud. Privé d'Open d'Australie et d'US Open en raison de sa non-vaccination, Novak Djokovic termine l'année en cinquième position. Sur le plan financier, c'est pourtant lui le grand gagnant avec près de 10M$ accumulés. Côté sportif, il n'est pas en reste non plus car il culmine en haut du classement des tennismen les plus tirés de la saison.

Djokovic et Alcaraz au top

Novak Djokovic a montré qu'il faudra encore compter sur lui pour les années à venir. Le Serbe s'est contenté des miettes qu'ont bien voulu lui laisser les différents organisateurs des tournois ATP pour briller. Cette saison, il a remporté 5 tournois, plus haut total parmi les joueurs du circuit, à égalité avec Carlos Alcaraz. Titré à Rome, Wimbledon, Tel-Aviv, Astana et aux Masters, Djoko n'a pas fait dans la dentelle. Il aurait pu en ajouter un sixième à Bercy mais la surprise Holger Rune est venue contrecarrer ses plans. Alcaraz quant à lui, a remporté le premier Grand Chelem de sa carrière à l'US Open. Avant cela, il avait remporté les deux ATP 500 de Rio de Janeiro et Barcelone ainsi que les Masters 1000 de Miami et Madrid. Ils sont suivis de près par Rafael Nadal (Melbourne, Acapulco, Open d'Australie et Roland-Garros), Félix Auger-Aliassime (Rotterdam, Florence, Anvers et Bâle) et Andrey Rublev (Marseille, Dubai, Belgrade et Gijon) avec leurs 4 titres.

Tsitsipas le conquérant

Le Grec Stefanos Tsitsipas a passé un temps fou sur les courts. Son endurance lui a permis d'enchainer les matchs, et les victoires. Avec 61 succès en 84 matchs joués, il est celui qui a remporté le plus de rencontres cette saison. En deuxième position, on retrouve encore Félix Auger-Aliassime et ses 60 victoires en 86 matchs. Carlos Alcaraz est troisième de ce classement, fort de ses 57 victoires en 70 rencontres. Moins bien physiquement, Rafael Nadal n'a disputé que 48 matchs et en a remporté 40. Novak Djokovic aurait sans doute souhaité jouer plus de rencontres mais sa non-vaccination l'a privé de nombreux tournois. Il boucle son année 2022 avec 42 succès en 50 rencontres.